Ortenau Vorläufiger Tiefpunkt

Am Samstag wurde der vorläufige Tiefpunkt erreicht. Weder im Angriff noch in der Defensive lief viel zusammen, Stefan See bildete die Ausnahme. Mit seinen Treffern war er jedoch allein auf weiter Flur. Der restliche Rückraum fand einfach nicht statt. Etwas besser wurde es mit Tim Stocker auf der Mittelposition. Er versuchte, mehr Schwung in das Angriffsspiel zu bringen. Hätte es noch einen HGW-Akteur gegeben, der eine ähnliche Leistung abgerufen hätte wie Stefan See – es hätte vermutlich gereicht, um als Sieger vom Platz zu gehen.

Da auch der Abwehrverband durch die schnelle Spielweise der Gäste immer wieder ausgehebelt wurde, war es nur folgerichtig, dass mit dem Pausenstand ein Fünf-Tore-Rückstand zu verzeichnen war. Es war erschreckend, wie eine einfache Körpertäuschung von Dymal Kernaja die HGW-Defensive ins Leere laufen ließ und sich Scheunentor-ähnliche Lücken auftaten.

Trotz eines insgesamt schwachen Auftritts war der HGW nah dran, die Partie doch noch zu seinen Gunsten zu drehen – beispielsweise beim 17:20 in der 41. Minute oder beim 21:22 nach 47 Minuten. Auch in der Schlussphase beim 23:25 waren die Heimpunkte noch im Bereich des Möglichen. Doch Pech und Diskussionen mit den Schiedsrichtern (insgesamt 15 Zeitstrafen und eine Rote Karte gegen Hofweiers Bures) waren der Grund, dass am Ende die Gäste jubelten.