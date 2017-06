Ortenau Vorfreude auf Hans-Dieter Dreher

(abo). Mit Heinz-Gerd Schmidt, Markus Fuchs und Katharina Hiebsch hat man wieder ein sportlich ambitioniertes Führungs-Trio gefunden, das die Tradition der Legelshurster Springturniere weiterführt. Auch wenn die Zeiten der legendären CSI-Turniere mit Reitern aus der Weltspitze mit den heutigen Geldpreisen nicht mehr zu stemmen sind – die Veranstaltung war bis dato ein fester Bestandteil im Kalender der baden-württembergischen Rotröcke. Die Fortführung wird in der Szene mit Anerkennung registriert. Auf Anhieb hat man auch wieder ein illustres Starterfeld zusammen bekommen.

Ganz besonders gefreut hat man sich in Legelshurst, dass Hans-Dieter Dreher, als bester Reiter aus dem Ländle unter den Top 100 der Weltrangliste, Legelshurst zum Aufbau und Testen von Nachwuchspferden nutzt. Seine Fans können sich auf spannende Duelle mit den lokalen Größen wie Timo und Julia Beck, Alexander Schill, Tobias Schwarz, Sascha Braun oder den Gebrüdern Teufel freuen.

Einer der Höhepunkte wird wieder der Samstagabend sein. Traditionell ging es beim Mächtigkeitsspringen immer "hoch hinaus". Da die Zahl der Spezialisten für dieses Spektakel immer kleiner wird, hat man gehandelt und einen Neuanfang gemacht. Beim Barrieren-Springen geht es ebenfalls über hohe Sprünge, aber "nur" noch über Steilsprünge und nicht mehr über die Mauer. Die Höhen sind allerdings durchaus vergleichbar. Diese Prüfung fand die vergangenen Jahre immer am Freitagabend statt und hat sich in Legelshurst etabliert – die Zuschauer können sich am Samstagabend ab 21 Uhr also weiterhin auf spannende Unterhaltung freuen.