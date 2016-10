Ortenau Vorfreude auf einen besonderen Abend

(hfr). In der vergangenen Saison qualifizierten sich die Offenburgerinnen zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte für das Pokal-Achtelfinale des Deutschen Volleyball-Verbands (DVV). Mehr als 1000 Zuschauer strömten Anfang November 2015 in die Nord-West-Halle, um die Partie gegen den Dresdner SC zu sehen. Während die Offenburgerinnen damals gegen den späteren Pokalsieger und deutschen Meister beim 0:3 wenig Chancen hatten, rechnet sich VCO-Teammanager Florian Scheuer diesmal etwas mehr aus. "Mit den Zuschauern im Rücken und unserem Selbstvertrauen ist alles möglich", sagt Scheuer selbstbewusst.

Immerhin feierte die Offenburger Mannschaft in der vergangenen Saison die Meisterschaft. Und auch die Ergebnisse der laufenden Runde können sich bisher sehen lassen. Mit vier Siegen aus fünf Spielen belegt der VC Printus Offenburg aktuell Platz eins der zweiten Bundesliga.

Während die Offenburgerinnen bereits seit Ende September Pflichtspiele in der Liga bestreiten, begann der Ligaalltag für den Köpenicker SC erst am vergangenen Samstag. Mit einem 3:0 gegen den VCO Berlin, unter anderem mit der ehemaligen Offenburgerin Merle Weidt, startete Köpenick in die Saison. "Der heutige Abend ist einfach die Belohnung dafür, dass wir drei Pokalrunden überstanden haben. Der Verein und wir alle freuen uns auf ein Volleyballfest und ein tolles Event", so Florian Scheuer. Er ist stolz, "dass wir solche Abende überhaupt erleben dürfen." Der Gegner: Der Köpenicker SC Berlin beendete die vergangene Bundesligasaison als Tabellenachter. In den Play-Offs der vergangenen Runde war im Viertelfinale Schluss, man unterlag dem späteren deutschen Meister Dresdner SC in zwei Spielen.