Ortenau Vorfreude auf die kommende Rennsaison

Mit Platz zwei in der Bundesliga-Gesamtwertung hat sich die aktuelle Fahrergeneration ihren Wunsch von vor zwei Jahren selbst erfüllt. "Die Jungs wollten unbedingt in der Bundesliga ihr Glück versuchen, trotz längerer Renndistanzen und Anfahrtszeiten parallel zum Studium", so Kindle. Da kein Bundesliga-Budget zur Verfügung gestellt werden konnte, haben die Sportler selbst nach einer günstigen Unterkunft für das Trainingslager gesucht. Bei Rennen in Norddeutschland musste am Tag vorher angereist werden, die Sportler übernahmen die Übernachtungskosten teilweise selbst.

In der zweiten Bundesligasaison waren die "radelnden Studenten" als Amateurteam einer der Hauptprotagonisten, es gelang, Profiteams bis zum Schluss zu ärgern.

Für die Bundesliga wurde auch der seit mehreren Jahren getragene Titel "Nach Siegen erfolgreichstes Amateurteam Deutschlands" aufs Spiel gesetzt. Marcel Fischer, der den zweiten Platz gewann, betont: "Man kann über die Kriterien und kleinen Rundstreckenrennen nicht die Form für die langen Bundesligarennen holen. Daher haben wir den Rennplan angepasst und mit unseren studentischen Möglichkeiten abgeglichen." Auch beim LBS-Cup dominierten die Racing Students erneut. Fischer kümmert sich inzwischen viel um den sportlichen Bereich, im Winter will er den Master-Abschluss in Technologie-Management an der Uni Stuttgart machen.