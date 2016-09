Ortenau "Von Anfang an konzentriert sein"

FV Dinglingen – SV Diersburg (Sonntag, 15 Uhr). Der Drittletzte empfängt das Schlusslicht. Dinglingen hat als Aufsteiger noch nicht wirklich Fuß gefasst in der neuen Spielklasse und will zu Hause endlich den zweiten Saisonsieg feiern. Noch bedrohlicher ist die Situation für die Gäste. In acht Partien setzte es sieben Niederlagen. FV Langenwinkel – SG Nonnenweier/Allmannsweier (Samstag, 16 Uhr). Langenwinkel hat einen sehr guten Start hingelegt und direkten Kontakt zur Tabellenspitze. Mit einem weiteren Heimsieg will man sich weiter in der Spitzengruppe etablieren. Doch Vorsicht: Die Gäste haben in dieser Saison bereits den Spitzenreiter aus Kippenheim geschlagen und wollen nun dem nächsten Favoriten ein Bein stellen. FSV Altdorf II – FC Kirnbach (Samstag, 13.30 Uhr). Zuletzt verlor der FSV II deutlich in Nordrach und ist nun auf Rehabilitation aus. Auch Altdorfs Coach Steffen Fleig hofft, dass sein Team wieder ein anderes Gesicht zeigt: "Wir haben in Nordrach viel Lehrgeld bezahlen müssen. Nun hoffen wir natürlich auf Wiedergutmachung. Es wird nicht einfach werden, doch wir wollen unbedingt die drei Punkte holen, um weiter im Mittelfeld der Tabelle bleiben zu können." SV Münchweier – ASV Nordrach (Sonntag, 15 Uhr). Zuletzt knöpfte der SVM der SG Nonnenweier/Allmannsweier beim 3:3-Unentschieden einen Punkt ab. Nun soll zu Hause wieder einmal gewonnen werden. Die Gäste reisen allerdings mit großem Selbstvertrauen an, denn man gewann zuletzt mit 5:2 gegen Altdorf II. SVM-Coach Marco Spitzer: "Ich hoffe am Sonntag natürlich auf drei Punkte. Die Mannschaft muss von Anfang an konzentriert sein und sich für die guten Leistungen endlich mal belohnen." Verzichten muss der SVM auf Mark Maksimov, Rafael Baumann und Felix Breig. Hinter dem Einsatz von Marco Spitzer steht ebenfalls noch ein Fragezeichen. SC Kuhbach/Reichenbach – SV Kippenheim (Sonntag, 15 Uhr). Der Spitzenreiter aus Kippenheim reist zum unangenehmen Auswärtsspiel nach Kuhbach. SVK-Coach Fabian Kaiser ist gewarnt. "Natürlich bin ich wieder sehr motiviert, wenn es gegen meinen Heimatverein geht. Allerdings wird diese Aufgabe ex­trem schwer. Der SC hat die vergangenen fünf Spiele gewonnen und ist meiner Meinung nach trotz des missglückten Starts eine der stärksten Mannschaften der Liga", so Kaiser, dessen Bruder Steffen beim SC K/R die Kapitänsbinde trägt.