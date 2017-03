Ortenau Volle Konzentration auch beim Schlusslicht

SG Maulburg/Steinen – SG Gutach/Wolfach. Vom primären Saisonziel die Klasse zu halten, sind die Wöhrle/Haas- Schützlinge nur noch wenige Zähler entfernt. Es sieht gut aus für die SG Gutach/Wolfach. Auch wenn wie immer niemand weiß, wie viele Mannschaften am Ende absteigen müssen, ist die mit dem aktuellen siebten Platz und 21:21 Punkten wohl einigermaßen sicher. Doch nach einer Leistungssteigerung in der Vor- und einer darauf folgenden noch besseren Rückrunde sind die Augen der SG nach vorne gerichtet. Auch ein Platz unter den Top fünf ist bei fünf verbleibenden Spielen durchaus noch im Bereich des Möglichen.

Will die SG diese ehrgeizigen Ambitionen untermauern, darf sie sich aber in den letzten Spielen keine Ausrutscher wie in Brombach mehr erlauben. Zuletzt hat das Team nach Rückschlägen eine tolle Moral bewiesen und mit Siegen gegen Pfullendorf und Allensbach wieder in die Erfolgsspur gefunden. Eingeleitet wird die Endphase der Saison von der schwierigen Bewährungsprobe beim Schlusslicht Maulburg/Steinen.

Am Samstag um 19.30 Uhr müssen die Schwarzwälder in der harzfreien Maulburger Sporthalle gegen den akut abstiegsbedrohten Aufsteiger Maulburg/Steinen antreten, der bisher erst drei Saisonsiege errungen hat und neben den 16 Niederlagen noch zwei Punkteteilungen auf dem Konto hat. Ein Sieg gegen Gutach/Wolfach ist fast schon Pflicht, um die Hoffnung auf den Klassenerhalt zu wahren. Mit entsprechender Gegenwehr müssen die Schwarzwälder rechnen und dürfen nicht denselben Fehler machen wie in Singen oder Brombach. Nur mit vollem Einsatz ist auch der elfte Saisonsieg drin. Mit der Favoritenrolle tat sich die SG Gutach/Wolfach meist schwer und somit wehren sich die Beteiligten auch vehement sie einzunehmen. Vor allem auswärts sucht die SG noch nach der Konstanz, die sie zuhause oft abrufte. Im Hinspiel waren die beiden Teams nicht nur in der Tabelle noch gleichauf, sondern auch das Spiel bis zum Schlusspfiff hart umkämpft.