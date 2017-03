Ortenau Volker Klatt betont mannschaftliche Geschlossenheit seines Teams

Das Hinspiel in Hardt ging mit 36:32 an den damaligen Gastgeber. Die HSG Ortenau Süd vergab zu viele Chancen, darunter alleine vier Siebenmeter. Bislang kann die HSG Ortenau Süd nicht an ihre Leistung aus der Hinrunde anknüpfen. Drei Unentschieden, drei Niederlagen und lediglich ein Sieg stehen in der Rückrunde zu Buche. Trainer Damir Hasanovic erhofft sich nun in den letzten ausstehenden Spielen weitere Siege seines Teams.

Mit Hardt kommt dabei der direkte Tabellennachbar nach Seelbach. Die Gäste verfügen über einen starken Rückraum und einen ebenfalls guten Kreisläufer. Hierauf muss in der Defensive das Hauptaugenmerk gerichtet werden. Die Abwehrreihe muss aggressiv und stabil agieren. Aber auch im Angriff sollte mit Kopf und Herz gespielt werden. Die Schwächephasen aus den vergangenen Begegnungen müssen abgestellt werden, wenn man als Sieger vom Feld gehen möchte. Dabei muss die HSG aus beruflichen Gründen auf Ralf Regenberg verzichten.

Für Damir Hasanovic ist es wichtig, dass sich sein Team vor der Heimkulisse in Seelbach positiv aus der Saison verabschiedet. (tom). Landesliga Süd: TV Herbolzheim – ESV Weil (Samstag, 20 Uhr). In Optimalverfassung befinden sich die Herbolzheimer aktuell nicht. Erik Ziehler findet langsam wieder zu alter Stärke, ist aber noch nicht hundertprozentig der Alte. Florian Troxler fehlt der Mannschaft von Trainer Mario Reif weiterhin.

Nach dem hart erkämpften Sieg in Maulburg muss der TVH (Platz drei, 27:13 Punkte) nun in der heimischen Breisgauhalle gegen eine der Topmannschaften der Liga antreten. Weil (Platz fünf, 25:15) verlor vergangene Woche knapp in Ringsheim. Dessen unbenommen, ist mit den Grenzstädtern jederzeit zu rechnen, auch auswärts. Auch in diesem Spiel wird es darauf ankommen, dass die Gastgeber variabel bleiben. Meist werden die Shooter Ziehler/Niklas Pommeranz gedeckt. "Wir müssen bestrebt sein, Antworten zu finden, um für den Gegner auch in solchen Fällen nicht zu leicht ausrechenbar zu und gleichzeitig kollektiv gefährlich zu bleiben", so Trainer Reif.