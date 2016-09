Ortenau Vizemeister vor einer schwierigen Saison

Zum Saisonauftakt steht am heutigen Freitag (Kampfbeginn ist um 19 Uhr) beim SV Triberg II eine lösbare Aufgabe bevor. Gerne denken Chef-Coach Patrick Schwendemann und Co-Trainer Steffen Armbruster an die vorige Saison zurück.

Lange Zeit führte der VfK zur Überraschung aller die Tabelle der Oberliga Südbaden an und schmückte sich auch mit dem Halbzeit-Titel. Dass am Ende der KSV Taisersdorf Meister wurde und in die Regionalliga Baden-Württemberg aufstieg, darüber war im VfK-Lager niemand traurig. Schließlich bedeutete die Vizemeisterschaft eine tolle Leistung.

Doch für eine solche Erfolgswelle braucht es auch eine Portion Glück, die die Mühlenbacher in der Saison 2015 hatten. Ein, zwei verletzte Stammkräfte, und schon sieht die Welt ganz anders aus. Da kann man schnell zum Abstiegskandidaten degradiert werden, wie die Mühlenbacher in der Vergangenheit auch schon leidvoll erfahren mussten. Der Weggang von Valentin Popescu zum AC Goldbach soll durch die Neuverpflichtung des Rumänen Alexander Petcu kompensiert werden. Allerdings werden Routiniers wie Bernd Burger, Thomas Ette, Paul Vollmer und Mario Eble nicht jünger und stoßen allmählich an ihre körperlichen Grenzen.