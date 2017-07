Ortenau "Viel Herzlichkeit untereinander"

Bereits in der Vorrunde wurden auf den drei Spielfeldern Einsatz und Raffinesse gezeigt. Bemerkenswert war die hohe sportliche Fairness. "So fair wie dieses Jahr, mit so viel Herzlichkeit auch untereinander, ist es wohl noch nie gewesen", hob Manuel Ziegler von der TuS-Turnierleitung hervor.

Das stand nicht im Widerspruch zum sportlichen Ehrgeiz, denn gerade in den Damenbegegnungen wurde im Kampf um den Ball alles andere als körperlos agiert. Das Damen-Halbfinale bestritten Sandsiebar gegen den 1844 Freiburg sowie StartkLahr gegen Entewegle. Im Spiel um Platz drei setzten sich danach die Gäste aus dem Breisgau erfolgreich gegen Ente­wegle durch. Im Damen-Endspiel, man könnte angesichts der mannschaftlichen Zusammensetzung auch Ottenheim gegen Lahr sagen, behielten die Gastgeberinnen die Oberhand. Sandsiebar ließ sich nach dem Finalsieg feiern, wobei die wertvollste Spielerin der Konkurrenz mit Lea Schwendemann aus den Reihen von StartkLahr kam.

Bei den Männern kreuzten sich die Wege von Airtime Missne und Barfuß Edelweiß. Im zweiten Halbfinale standen sich Intus Aldne und HSG Rabbit Hill gegenüber. Dritter wurde nach hartem Kampf Intus Aldne, während sich im Endspiel Airtime Missne mit dem ein wenig besseren Gesamtpaket gegen HSG Rabbit Hill zu behaupten wusste. Die Sieger sprangen hinterher übermütig in den Pool, was angesichts der Temperaturen ratsam schien. Insgesamt hatten die Organisatoren in den Abendstunden noch großes Glück. "Die große Regenfront ist ungefähr 200 Meter an uns vorbeigezogen. Zwischenzeitlich haben wir schon gebangt", bemerkte Philipp Schäfer von der Turnierleitung.