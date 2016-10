Ortenau Viel Frust und Unzufriedenheit

(seg). Damen: HSG Ortenau Süd – TuS Steißlingen II 21:24 (7:10). Die Hoffnung auf eine Trendwende im ersten Heimspiel der Saison hat sich für die Buchal-Truppe nicht erfüllt. Am Ende stand die vierte Niederlage in Folge. "Wir hatten gefühlt zu keiner Sekunde der Partie die Chance, das Ding für uns zu entscheiden", so ein konsternierter Coach Gustav Buchal. "Solche Leistungen sind das Spiegelbild unserer Trainingsabende." In seinen Worten schwang viel Frust und Unzufriedenheit mit. "Wenn in der zweiten Trainingseinheit nur drei Spielerinnen in der Halle sind, die am Wochenende auf dem Feld stehen, reicht das eben einfach nicht."