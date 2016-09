Ortenau VHS: Neues Programmheft ist erhältlich

Das neue Programm der Volkshochschule (VHS) Ortenau ist da und seit Kurzem im Internet einsehbar. Wie das Landratsamt als Träger der VHS Ortenau mitteilt, liegen die Programmhefte zudem ab sofort bei den Gemeindeverwaltungen, Banken und anderen öffentlichen Stellen im Ortenaukreis aus. Semesterbeginn ist am Montag, 26. September.

Erstmals bietet die VHS Ortenau laut Ankündigung verschiedene Veranstaltungen rund um den Themenschwerpunkt "wild" an, etwa "Wilde Küche – Kochen am offenen Feuer" in Hausach, "Israel National Trail – unbekanntes und wildes Israel" in Achern und "Zum Wilden See – Führung in Gebärdensprache" ab dem Nationalparkzentrum Ruhestein in Seebach.

Lena Engesser, Leiterin der VHS Ortenau, ist stolz auf viele Angebote, die das VHS-Team durch Kooperationen im ganzen Kreis und darüber hinaus möglich gemacht hat: "Beim Thema "wild" war der Nationalpark Schwarzwald natürlich ein naheliegender Partner. Außerdem kooperieren wir mit der Volkshochschule Aalen bei den neu angebotenen Studienreisen. Interessierte können so kulturgeschichtliches Neuland im Kaukasus betreten, die Lagunenstadt Venedig besuchen oder Museen und architektonische Klassiker in Utrecht, Rotterdam und Amsterdam genießen." Die evangelische Erwachsenenbildung Ortenau und das Diakonische Werk Offenburg seien Partner bei den Themen Asylrecht und Interkulturelles Training. Mit dem Ernährungszentrum Südlicher Oberrhein gebe es eine Kooperation in Sachen Ernährungsberatung und Kochen. "Und bei der traditionsreichen Oberrhein Messe 2016 in Offenburg werden wir auch zum ersten Mal dabei sein", berichtet die VHS-Leiterin