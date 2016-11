Eine kleine Überraschung am Samstag in Hofstetten. Die SC-Reserve siegte vor eigenem Anhang gegen Schweighausen etwas unerwaret mit 1:0 und landete damit den dritten Dreier. SC Hofstetten II – SG Schweighausen 1:0 (1:0). Der erste Durchgang wurde von den Hausherren bestimmt, das 1:0 zur Pause schmeichelt den Gästen. Die Gäste gaben dann nach Wiederbeginn den Ton an, so dass es gegen Ende der Partie nochmals eng wurde. Tor: 1:0 Wallner (10.). Rote Karte (85.) Schweighausen. FC Fischerbach – DJK Welschensteinach 2:2 (1:1). Unterm Strich ein glücklicher Punktgwinn für den FC. Denn die Gäste aus Welschensteinach hatten durchweg Feldvorteile. Logische Folge: die Führung, die Fabian Moser jedoch egalisierte. Schöner brachte nach Wiederanspiel die DJK erneut in Front, doch auch dies reichte nicht, um die Punkte zu entführen. Nach dem erneuten Ausgleich bissen sich die Gäste an Torhüter Ramsteiner die Zähne aus. Tore: 0:1 Schwendemann (9.), 1:1 F. Moser (30.), 1:2 Schöner (57.), 2:2 Armbruster (70.). Gelb rot Karte für Matt (88.) Fischerbach. SV Schapbach – FV Biberach 3:1 (2:1). Der Spitzenreiter kehrte gegen Biberach wieder in die Spur zurück, machte sich dabei am Samstag das Leben selbst unnötig schwer. Der Beginn verlief durch die Führung wie erwartet. Doch zehn Minuten später legte man sich das 1:1 selbst rein. Müller sorgte für den Pausenstand. Nach Wiederbeginn ein Spiel auf ein Tor, wobei sogar der Ausgleich möglich war. Erst Krauth beseitigte mit dem 3:1 alle Zweifel. Tore: 1:0 Neef (6.), 1:1 Soufian Dolce (16.), 2:1 Müller (44.), 3:1 Krauth (89./FE). Ankara Gengenbach – SV Hausach II 2:2 (1:0). Eigentlich hätte der Sieger am Ende aus Hausach kommen müssen. Die Landesliga-Reserve war eigentlich mehrheitlich die Mannschaft, die die Richtung und das Tempo anzeigte. Einmal nicht aufgepasst und gleich (45.) das 0:1 kassiert. Nach Seitenwechsel ausgeglichen, gute Chancen zur Führung liegen gelassen, dafür am Ende mit dem 1:2 bestraft worden, dann noch mit Glück den Ausgleich geschafft. Tore: 1:0 Burak Asik (45.), 1:1 Welle (71.), 2:1 Kirömerodlu (90.+2), 2:2 Moser (90.+3/FE). VfR Hornberg – FC Ohlsbach 3:2 (2:1). Für den VfR war es ein zwar ein verdienter, aber schwer erkämpfter Heimsieg. Die Gäste versuchten am Ende alles, um wenigstens einen Punkt mit ins Gepäck zu packen, vergebens. Es begann für Hornberg gut: nach weniger als einer halben Stunde führte man 2:0, kassierte noch vor Seitenwechsel den Anschluss und eine gelbrote Karte. Nach Seitenwechsel folgten in Unterzahl dann viele bange Minuten. Tore: 1:0 Schwendemann (15.), 2:0 Lazar (24.), 2:1 F. Hermann (37.), 3:1 K.D. Lehmann (74.), 3:2 F. Hermann (88.). Gelbrot für Schwehr (42.) Hornberg. SV Reichenbach/G – FC Wolfach 1:1 (0:0). Keinen Sieger gab es beim Spiel in Reichenbach. Die Gäste aus Wolfach kamen erstens besser und zweitens schneller in die Gänge. Erst mit zunehmender Spieldauer fanden sich die Hausherren, wurden besser. Doch ein krasser Abwehrfehler verhalf den Gästen zur Führung. Nachdem Jan Braun einen Strafstoß vergeben hatte, musste es D. Wussler für den SV noch richten. Tore: 0:1 Pracht (61.), 1:1 D. Wussler (85.). Rot für Matzander (54.) Wolfach. SV Gengenbach – TuS Kinzigtal 2:0 (1:0). Die Schindler-Truppe kam gestern vor eigenem Anhang gegen das Schlusslicht Kinzigtal erwartungsgemäß zu drei Punkten. Der Gast verteilte aber keine Gastgeschenke, versuchte wie immer, sein Bestes zu geben. Und das war sicher nicht das Schlechteste. Doch es sollte wiederum nicht zu einem Punktgewinn reichen. Denn am Ende hatte der gastgebende Favorit aus Gengenbach die Nase vorne. Tore: 1:0 Schilli (17.), 2:0 Flammer (75.). SV Zunsweier – SV Dörlinbach 1:0 (0:0). Dass es am Ende doch noch einen Sieger gab, lag daran, dass der SV Zunsweier einsatzmäßig alles in die Waagschale warf und dazu auch noch jeder Spieler die richtige Einstellung dazu fand, auch mal ein knappes Spiel für sich zu entscheiden. Man war ob der Torgefährlichkeit des besten Angriffs der Liga aus Dörlinbach gewarnt. Verhielt sich dementsprechend und wurde für die mutige Spielweise belohnt. Tor: 1:0 Förster (75.).