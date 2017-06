Ortenau VfR Hornberg feiert Aufstieg in Kreisliga A

Ebenfalls ist es der zweiten Mannschaft gelungen, die Meisterschaft in ihrer Staffel souverän zu erreichen. Das Team erzielte in den 28 absolvierten Spielen insgesamt 149 Tore. Nach dem Abstieg vor zehn Jahren ist es Trainer Kiki Sanchez und seinem Co-Trainer Marvin Disch gelungen, ein schlagfertiges Team zu formen, das hochverdient in die Kreisliga A aufsteigt.

Nach den Spielen fand eine tolle Meisterschaftsfeier mit Freibier statt, die bis in die frühen Morgenstunden dauerte. Auch Bürgermeister Scheffold nahm an der Feier teil und übermittelte die besten Glückwünsche zur erreichten Meisterschaft.