Ortenau VfK Mühlenbach verpasst wichtige Zähler

So reiste die VfK-Truppe mit einer "Not-Neun" an die Breg und in Urloffen hatten sie nach dem Wiegen durch eine unbesetzte Gewichtsklasse und einen zu schweren Ringer einen 0:8 Rückstand im Nacken sitzen. Das Oberliga-Debüt von Fabian Vollmer in Furtwangen war bereits nach drei Sekunden beendet. Da lag der Youngster gegen Raphael Reis auf den Schultern. Im Gegenzug punktete VfK-Coach Patrick Schwendemann Tobias Baier mit 16:0 aus. Durch den kampflosen Vierer des KSK-Ringers Ionut-Georgian Hamzu und der Überlegenheitsniederlagen von Tobias Neumaier (VfK) gegen Jan Furtwängler und Heiko Grießbaum (VfK) gegen Vincent Kirner lagen die Gäste bis zur Halbzeit mit 4:16 hinten.

Hoffnung keimte im VfK-Lager auf, als erst Alexander Müller den höher eingeschätzten Sascha Weinauge mit 16:0 abfertigte und Simon Volk durch die verletzungsbedingte Aufgabe von Marcel Wolber auf 16:12 verkürzte. Als dann Mario Eble gegen Felix Pfaff mit 0:4 das Nachsehen hatte und Louis Kurz gegen Kevin Reuschling mittels Schulterniederlage einen Vierer abgab, war die Partie gelaufen. Paul Vollmer gelang im Schlusskampf mit seinem Überlegenheitssieg gegen Mike Kromer nur noch Ergebniskosmetik.

Um beim ASV Urloffen II am Sonntag nicht von vorn herein auf verlorenem Posten zu stehen, reaktivierten die Mühlenbacher Franz Vollmer. Wenn auch der Altmeister mit seiner 1:9 Punktniederlage gegen Kevin Gomer wenig zum Sieg beisteuern konnte, so gab allein seine Anwesenheit den VfK-Ringern Zuversicht. Einmal mehr war es Franz‘ Bruder Paul Vollmer, der mit seinem Überlegenheitssieg gegen Johannes Fischer den Deckel drauf machte.