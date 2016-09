Ortenau VfK Mühlenbach vergibt seine Chancen

Keine Frage, die Chance zu einem Sieg im Prestige-Duell, mit den Stadt-Ringern, waren für Mühlenbach vorhanden. Drei Begegnungen wurden mit 0:1 verloren, die ebenso hätten gewonnen werden können. In der Endabrechnung reichte es für die Gastgeber nur zu drei Einzelsiegen. Für Haslach bringen die beiden Punkte Erleichterung und Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben. Bei einer Niederlage wäre die Schuler-Zehn so schnell nicht vom Tabellenende weggekommen. Programmgemäß gingen die Gastgeber durch Alexandru Petcu mit 4:0 in Führung, der Suleiman Hutak nach nur eineinhalb Minuten mit 18:2 auspunktete. Im Schwergewicht bis 130 kg hatte VFK-Ringer-Trainer Patrick Schwendemann mit Zaur Nuriev einen Gegner, der zunächst in Führung ging. Dank einer starken Schlussphase riss Schwendemann den Punktsieg mit 5:2 noch an sich. Bis 61 kg kamen die Gäste durch Elias Merk kampflos zu vier Zählern. VfK-Athlet Tobias Neumaier kämpfte gegen Josef Kempf und überließ dem Haslacher nur einen 7:0 Punktsieg. Vier Minuten sah Simon Volk vom VfK wie der sichere Sieger aus. Die Gesichter in der Mühlenbacher Ecke wurden immer länger, da Jonathan Eble Punkt um Punkt aufholte und Volk den Sieg mit 6:5 noch wegschnappte. Alexander Müller (VfK) bot Haslachs Neuzugang Vojtech Benek lange Zeit die Stirn und hatte das Pech, dass Benek beim Endstand von 3:3 die letzte Wertung erzielt hatte und den Sieg davontrug. Aktionsarm verlief die Paarung zwischen Michael Wettlin (VfK) und Timo Stiffel. Eine Rolle genügte dem Haslacher, um die Begegnung für sich zu entscheiden. Mario Eble (VfK) hatte es gegen Freistil-Spezialist Viorel Ghita nicht einfach, schaffte jedoch mit der 2:5 Punktniederlage ein respektables Ergebnis. Wissend um das Trumpf-Ass mit Paul Vollmer im Schlusskampf war für Bernd Burger (VfK) die Marschrichtung klar. Er brauchte einen knappen Sieg, um die drohende Niederlage noch abzuwenden. Gegen einen Kontrahenten, wie Mihai Ozarenschi, schier unmöglich. Burger schaffte immer wieder den Rückstand zu verkürzen, kassierte am Ende aber trotzdem eine 6:11 Punktniederlage. Damit war das Derby zugunsten der Haslacher entschieden. Der Schultersieg von Paul Vollmer gegen Felix Stiffel bedeutete nur noch Ergebniskosmetik. Bereits im Vorkampf kassierte der VfK Mühlenbach II gegen die Oberligareserve von Haslach eine 8:17 Niederlage. Für Mühlenbach punkteten Steffen Armbruster und Christoph Walter (je vier). Für Haslach waren Jan Bilharz (drei), Ulrich Schultheiß (zwei), Marcel Wölfle, Marcel Harter und Igor Gavrilita (je vier) erfolgreich.

Der Kampfverlauf im Einzelnen, Mühlenbach zuerst genannt: 57 kg Freistil (F): Alexandru Petcu – Suleiman Hutak 4:0 TÜS 18:2; 130 kg Griechisch-Römisch (GR): Patrick Schwendemann – Zaur Nuriev 2:0 PS 5:2; 61 kg GR: unbesetzt – Elias Merk 0:4 kampflos; 98 kg F: Tobias Neumaier – Josef Kempf 0:2 PN 0:7; 66 kg F: Simon Volk – Jonathan Eble 0:1 PN 5:6; 86 kg GR: Alexander Müller – Vojtech Benedek 0:1 PN 3:3; 66 kg GR: Michael Wettlin – Timo Stiffel 0:1 PN 0:2; 86 kg F: Mario Eble – Viorel Ghita 0:2 PN 2:5; 75 kg F: Bernd Burger – Mihai Ozarenschi 0:2 PN 6:11; 75 kg GR: Paul Vollmer – Felix Stiffel 4:0 SS 11:0.