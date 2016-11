Ortenau VfK erteilt den Gnadenstoß

Die Kandel-Ringer stehen als (erster) Absteiger aus der Oberliga Südbaden fest und müssen in der Saison 2017 in der Verbandsliga einen Neubeginn starten. Sonderlich schwer machte es die Gästestaffel den Gastgebern nicht. Sowohl in der 57 kg Klasse wie auch im Limit bis 75 kg Freistil traten die Waldkircher mit Übergewicht an, so dass Steffen Armbruster und Bernd Burger bereits auf der Waage die Punkte für den VfK einstreichen durften.

Ins Schwergewicht aufgerückt war VfK-Athlet Stefan Becherer, der Richard Digel mit 0:5 Punkten unterlag. Eine starke Vorstellung bot Alexandru Petcu bis 61 kg. Den körperlich stärkeren Gastringer Dominique Benaissa hielt er Technik entgegen und kam zu einem 10:3 Punktsieg. Nach seiner schweren Zahnverletzung im Derby beim KSV Haslach kehrte Ringercoach Patrick Schwendemann ins VfK-Team zurück. Er brauchte etwa zweieinhalb Minuten, um den Widerstand von Konstantin Miscenko zu brechen.

Dann fielen Punkte und mit einem herrlichen Überwurf, der mit fünf Zählern belohnt wurde, kam der Mühlenbacher zum Überlegenheitssieg. Seine Schulterniederlage aus dem Vorkampf konnte Simon Volk (VfK) gegen Alexandru-Viorel Anton zwar nicht wettmachen, zog sich aber bei der 3:10 Punktniederlage achtbar aus der Affäre. Gewarnt aus dem knappen 10:9 Punktsieg im Vorkampf stellte VfK-Ringer Mario Eble diesmal die Weichen schon früh auf Sieg. Er führte gegen Sven Thiem bereits mit 12:0, ehe dem RG-Akteur drei Ehrenpunkte gelangen. Christoph Walter (VfK) schaffte es nur in Runde eins, seinem Gegner Michael Rieder die Stirn zu bieten.