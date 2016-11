Ortenau Vermeintlich leichte Aufgabe

Abgeschlagen und ohne jeden Punkt rangieren die Kandel-Ringer auf dem letzten Tabellenplatz der Oberliga Südbaden. Sie dürften sich bereits mit dem Abstieg in die Verbandsliga abgefunden haben, wenngleich die endgültige Entscheidung erst an diesem Kampftag fällt. Auch wenn alle Vorzeichen auf einen klaren Heimsieg des VfK hindeuten, sollte mit der notwendigen Ernsthaftigkeit an diese Aufgabe herangegangen werden. Immerhin leistete die RG Waldkirch-Kollnau bei der 10:16-Niederlage im Vorkampf deutlichen Widerstand. Zudem können die Gastgeber aus Mühlenbach nicht in stärkster Besetzung antreten können.

Trotz der ernsthaften Probleme in dieser Saison kann auch die RG-Staffel einige Topathleten vorweisen. So zum Beispiel Alexandru-Viorel Anton, der im Vorkampf Simon Volk eine Schulterniederlage beibrachte. Die Frage ist, ob der RG-Athlet in Anbetracht der Tabellensituation erneut in der Klasse bis 65 kg antritt. Taucht Anton wie zuletzt im Limit bis 75 kg auf, dann hat VfK-Routinier Paul Vollmer das Vergnügen, sofern dieser nicht wieder in höhere Gefilde "auswandert". Auch Giorgi Ketiladze (RG) ist nicht von Pappe, selbst wenn Alexander Müller im Vorkampf überraschend mit 5:1-Punkten siegte. In den Klassen bis 61 kg und bis 66 kg sind die Einheimischen schwach oder gar nicht besetzt, da eröffnen sich für die Gäste Chancen. RG-Ringer David Wehrle könnte seinen Punktsieg aus dem Vorkampf gegen Tobias Neumaier wiederholen und Teamkamerad Sven Thiem ist eine Revanche gegen Mario Eble durchaus zuzutrauen. So könnten am Ende durchaus einige Punkte für die Gäste herausspringen.

Kampfbeginn in der Gemeindehalle Mühlenbach ist um 20 Uhr. Im Vorkampf stehen sich um 19 Uhr der VfK Mühlenbach II und der ASV Vörstetten II gegenüber. Im Hinkampf gelang den Mühlenbachern ein 16:12- Sieg in Vörstetten.