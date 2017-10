Ortenau Verlieren verboten: Es knistert im Derby

OFV-Coach erwartet ein Match auf Augenhöhe

Es ist davon auszugehen, dass das Team von Dewes morgen gegen den OFV ein anderes Gesicht zeigen wird, als beim 1:0-Erfolg gegen den FC Singen. "Der SC Lahr hat ebenso wie der SV Linx bislang die wenigsten Gegentore (8) in der Liga kassiert, was beweist, dass die Mannschaft im Defensivverband sehr stabil einzuschätzen ist und daher nur schwer zu knacken ist", schätzt Offenburgs Coach Kai Eble den Kontrahenten ein. Dessen Offensive mit "llhan Hakan, Martin Weschle und Janosch Bologna über torgefährliche Angreifer verfügt, die von den Schlüsselspielern Dennis Häußermann und Johannes Wirth aus dem Mittelfeld kommend in Szene gesetzt werden".

Auch der Offenburger FV entschied seine Partie am vergangenen Spieltag gegen den FV Lörrach-Brombach mit 1:0 für sich. Wobei in puncto Taktik seine Mannschaft das beste Spiel unter seiner Regie abgeliefert habe und dem Gegner keine einzige einhundertprozentige Torchance zuließ.

Aufgrund der kompakten Lahrer-Abwehr wird das Ebleteam vorrangig darauf achten, nicht in Rückstand zu geraten, denn dann dürfte es äußerst schwer werden, das SC-Bollwerk zu überwinden. Darüber ist sich Kai Eble im Klaren und erwartet, dass seine Jungs das Spiel in die Hand nehmen, früh stören, engagiert in die Zweikämpfe gehen und nach Ballgewinn schnell umschalten und in der Abwehr so konsequent wie zuletzt in Lörrach auftreten.

Zwar fehlen Eble morgen nach wie vor der langzeitverletzte Eimen Kelbi, der noch für ein Pflichtspiel gesperrte Keven Feger, der beruflich verhinderte Torwart Florian Streif sowie der vom SC Lahr zum OFV gewechselte Abwehrspieler Sascha Ruf aufgrund einer Knöchelverletzung. Doch könnte er theoretisch dieselbe Mannschaft auflaufen lassen, die sich zuletzt gegen den FV aus Lörrach-Brombach erfolgreich durchgesetzt hat.

"Wir werden dem Gast mit Respekt begegnen, müssen uns aber keineswegs verstecken, denn 16 Punkte aus unseren letzten sechs Pflichtspielen kommen nicht von ungefähr und sorgen bei meiner Mannschaft für das nötige Selbstvertrauen. Allerdings rechne ich mit einem engen Spiel auf Augenhöhe,“ blickt Eble auf das Aufeinandertreffen voraus.

Der 2:1-Heimerfolg der Lahrer gegen den OFV aus der Saison 2015/16 durch den Siegtreffer von Julian Burg per Hammer aus der Distanz - und das in der Nachspielzeit - dürfte ein Vorgeschmack auf die mit Spannung erwartete Partie am Samstag sein.

Bleibt zu wünschen, dass dieses Topspiel eine entsprechende Zuschauerkulisse bekommt, denn die Spieler beider Mannschaften hätten dies verdient. Wer den Anschluss zum Relegationsplatz nicht vorerst verlieren will, dem helfen in diesem brisanten Ortenau-Derby nur drei Punkte weiter.