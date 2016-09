Ortenau Verletzung von Spraul schockt HGW

Das 0:1 war das einzige Mal, dass die Besucher in der Schafhausäckerhalle den Gast in Front sahen, danach übernahmen die Hausherren die Kontrolle, profitierten dabei aber von der Abschlussschwäche der HGW-Akteure. Auch mehrfache Überzahl nach Hinausstellungen brachten nichts Positives.Trotzdem ließ sich Hofweier nicht abschütteln. Beim 13:10 zur Pause und beim 16:14 in der 36. Minute war noch alles möglich. Doch dann die Verletzung von Spraul – und Plochingen brachte die Partie nach Hause.

Eigentlich wollte man beim HGW mit viel Elan in das kommende Heimspiel gegen Mitaufsteiger TSV Blaustein gehen. Stattdessen heißt es jetzt zuerst einmal prüfen wie es mit Henning Einloth und Timo Spraul weiter geht. Da ist es gut, dass Stefan See und auch Boris Schnak wieder dabei sein werden. Aber aus dem Vollen schöpfen wird Michael Bohn wohl nicht können. HGW: Herrmann 1, Nikolic, Neff, Stocker 1, Groh 1, Gambert 2, R. Einloth 1/1, Spraul 6, Barbon 3, Monschein, Schade 3, H. Einloth, Häß 6.