Ortenau Verfolger VfR Willstätt macht Boden gut

FV Rammersweier – VfR Willstätt 1:3 (1:1). Jannik Huft brachte den Gast sechs Minuten vor dem Halbzeitpfiff in Front, doch postwendend kam mit dem 1:1 die Antwort. Nach Seitenwechsel zunächst eine recht ausgeglichene Partie, wobei der FV sogar die Chance zur Führung hatte. Doch in den letzten zehn Minuten sogte der Favorit dann für klare Verhältnisse. Tore: 0:1 Huft (39.), 1:1 Maier (40.), 1:2 Huft (81.), 1:3 Bounatouf (86.). FV Sulz – SV Oberwolfach 3:2 (2:2). Jetzt ist der Bann auf dem neuen Kunstrasenplatz gebrochen: der FV Sulz verzeichnete im Heimspiel gegen den starken SV aus Oberwolfach den ersten Dreier. Doch es war ein hartes Stück Arbeit, bis der eingefahren war. In erster Linie zu verdanken ist der Angriffsmaschinerie Krüber/Binder, die die Tore wunderbar vorbereiteten. Auf der anderen Seite ist aber auch Torhüter Braun zu nennen, der im Sulzer Tor eine überragende Leistung bot. Nach dem Führungstreffer war dann sogar ein höherer Sieg möglich. Tore: 1:0 Rothmann (16.), 1:1 J. Echle (24.), 1:2 Armbruster (26.9), 2:2 Beneke (44.), 3:2 Rothmann (75.). Zeller FV – FV Ebersweier 0:1 (0:1). Unterm Strich geht der knappe Auswärtssieg des FV aus Ebersweier sicher in Ordnung. Schon in der Anfangsphase Riesenmöglichkeiten für die Gäste, die beste vergab der spätere Torschütze zum 0:1 Lamm, der aber zunächst nur die Latte traf. Doch trotzdem zeigte sich die Zeller Elf auf dem Kunstrasenplatz gut aufgestellt, gab sich zu keinem Zeitpunkt geschlagen. Doch erst nach gut einer Stunde merkte man dem FVZ an, dass er nicht gewillt war, kampflos zu verlieren. Doch am Ende sollte es nicht ganz reichen. Tore: 0:1 Lamm (38.). SV Haslach – SV Oberharmersbach 0:0. Keine Tore in Haslach. Der SVH sorgte mit dem torlosen Remis dafür, dass der souveräne Leader nicht weiter einsam seine Kreise zieht und verhinderte damit den drohenden Alleingang. In ausgeglichenen ersten 45 Minuten waren beide Teams auf Sicherheit bedacht, keiner wollte dem Gegner ins offene Messer laufen. Doch da schon ein leichtes Chancenplus für den Gast. Der Druck nach Wiederanspiel noch größer, ein Tor für die Gäste war zu riechen. Doch mit Glück und Geschick hielt der SVH die Null. SF Ichenheim – FSV Seelbach 3:1 (1:0). Die SF landeten im letzten Heimspiel des zu Ende gehenden Jahres gegen Seelbach einen unangefochtenen Heimsieg. Waren beide Mannschafen im ersten Spielanschnitt noch einigermaßen gleichwertig, doch das Glück war beim 1:0 durch Lang nach gut einer halben Stunde auf Seiten der Heimelf. Nach Wiederanspiel übernahm Ichenheim das Kommando, konnte zunächst aber noch keinen Nutzen daraus ziehen. Erst nach Metzgers 2:0 nach einer Dreiviertelstunde war der Käse gegessen, Seelbach geschlagen. Tore: 1:0 Lang 833.), 2:0 Metzger (73./FE), 3:0 Szkibick (77.), 3:1 Kloos (82.). SV Rust – SC Lahr 2 U 23 0:0. Für beide Mannschaften war der Punktgewinn zu wenig. Für den gastgebenden SV deshalb, weil man weiterhin in der Mitte der Tabelle, im Niemandsland stecken bleibt. Und der Gast aus Lahr ist nach dem torlosen Remis auch weiterhin Träger der roten Laterne, wird dort auch überwintern. Die Zuschauer sahen zwei Mannschaften, die sich im letzten Pflichtspiel des Jahres 2016 nochmals in die Siegerliste eintragen wollten. Doch dass dies keiner Mannschaft gelungen ist, ist gut so, keiner hatte einen Dreier verdient. SV Oberschopfheim – FV Ettenheim 1:3 (0:2). Beim Aufsteiger aus Oberschopfheim ist man froh, dass es nun in die Winterpause geht. Denn seit Anfang Oktober hatte die Bruch-Truppe nicht mehr viel zu lachen. Unter dem Motto "von nun an gings bergab" wurschtelte sich der SVO so durch, tauchte zumeist auf der Liste der geschlagenen Teams auf. Mit erst siebzehn Punkten muss man nach der Pause aufpassen, dass man nicht noch mehr in Gefahr gerät und nach nur einem Jahr diese Liga verlassen muss. Der FV Ettenheim nutzte die Gunst der Stunde zum Sieg. Tore: 0:1, 0:2 und 0:3 Mühlhaus (16., 40. + 61.), 1:3 J. Wenzel (73.). VfR Elgersweier – FV Unterharmersbach 3:0 (1:0). Einen sehr sehr wichtigen Sie durfte der VfR aus Elgersweier feiern. Im Pokal top in der Liga ein Flop, so das bisherige Auftreten der Walter-Truppe. Doch gestern hat zu Hause mal wieder vieles, wenn auch noch nicht alles, gepasst, am Ende durfte man einen glatten Heimerfolg feiern. Der Gast aus Unterhamersbach kam aber auch nicht wie gewohnt in die Gänge, so dass Elgersweier sicher keine Schwerstarbeit verrichten musste. Doch das 3:0 war sicher nur ein kleiner Schritt des VfR in die richtige Richtung. Tore: 1:0 Weimer (37.), 2:0 Leist (55.), 3:0 Karagyaurov (82.).