Ortenau Verfolger lauern auf Chance

SG Nonnenweier/Allmannsweier – FV Dinglingen (Samstag, 17 Uhr). Der FVD hatte einen schweren Start in die Saison und ist weiterhin dabei, in die Spur zu finden. Mit einem Punktgewinn könnte die Elf von Andrej Zerr leben. Die Gastgeber stehen mit drei Siegen und drei Niederlagen im Mittelfeld. Zu Hause soll allerdings dreifach gepunktet werden. SSV Schwaibach – FV Langenwinkel (Sonntag, 15 Uhr). Schwaibach will zu Hause punkten und den Favoriten, bei dessen Versuch die Tabellenspitze zu übernehmen, ärgern. Da der SV Kippenheim spielfrei ist, könnten die Langen­winkeler mit einem Sieg und einem hohen Ergebnis ganz nach oben klettern. Dieses Unterfangen wird aber alles andere als einfach, denn Schwaibach gilt als heimstark. FC Kirnbach – SC Kuhbach/Reichenbach (Sonntag, 15 Uhr). Dank eines beeindruckenden 8:1-Sieg hat sich der SC K/R zuletzt den zweiten Saisonsieg gesichert und fährt mit mächtig Rückenwind zum Auswärtsspiel ins Kinzigtal. Die Gastgeber hatten sich den Start in der neuen Spielklasse sicherlich auch anders vorgestellt. Ob die Trendwende gelingt, darf stark bezweifelt werden. SC Orschweier – SV Münch­weier (Sonntag, 15 Uhr). Der SCO ist gut in die neue Runde gekommen und hofft, mit einem Heimerfolg weiter nach oben zu rutschen. Die Gäste sind dank eines Erfolgs, dem ersten Saisonsieg in der vergangenen Woche, auch in der Liga ankommen und wollen nachlegen. SCO-Coach Florian Ey: "Ich erhoffe mir vor dem Tor mehr Durchschlagskraft, ansonsten war ich mit dem vergangenen Spiel zufrieden." Orschweier muss ohne Andreas Zuleta, Julian Schwab und Sebastian Meier auskommen. Spvgg. Schiltach – FSV Altdorf II (Sonntag, 15 Uhr). Gäste­coach Steffen Fleig ist zuversichtlich: "Wir haben gegen Orschweier Moral gezeigt und sind zurückgekommen. Es wird auf dem kleinen Kunstrasenplatz in Schiltach sicher nicht einfach werden, aber wenn wir unser Spiel durchbringen können, bin ich guten Mutes, etwas Zählbares mitnehmen zu können."