Ortenau Vereine aus dem Ried in Feierlaune

(tom). Der Widerstand, auf den die Hausherren trafen, war wie erwartet groß. Doch in Abwehr wie Angriff erwies sich die SG durchsetzungsfähig, mit Biss und einem enormen Willen. Fehlerlos agierte der Kader von Trainer Jürgen Brandstaeter nicht, ließ sich jedoch nicht entmutigen.

Über 9:7 (12.) kamen die favorisierten Gäste beim 13:13 (24.) wieder zurück, nutzten einige schwache SG-Minuten gar zur Pausenführung. Der zweite Abschnitt sollte an Dramatik noch zulegen, was allerdings auch ein Stück weit an der Schiedsrichterleistung festzumachen war. Insgesamt elf Strafzeiten vermittelten den Eindruck einer überhart geführten Begegnung. Beide Teams spielten zwar körperbetont, überhart war der Einsatz jedoch nicht.

Die Gastgeber mussten ab der 38. Minute ohne Lukas Ehmüller auskommen, der des Feldes verwiesen wurde. Eine modifizierte Taktik, mit der Frischauf kalt erwischt wurde, führte zum 19:19-Ausgleich (42.). Von nun an ging es hin und her: 22:19 (46.), 22:22 (50.), erneute SG-Führung beim 26:23 (54.), erneuter Göppinger Ausgleich zum 27:27 (57.). In Überzahl besorgten Fabrizio Spinner und Ben Veith dann die entscheidenden Treffer zum 29:27 für die SG, die ihren vierten Saisonsieg feierte. SG Meißenheim/Nonnenweier: K. Wilhelm, Ohnemus; Ammel 1, M. Wilhelm, Bolz 2, Schilli 2, Spinner 9/2, L. Veith 2, Mattes, Lederle, Jochheim 4, Ehmüller 1, Schaller, B. Veith 8. Frischauf Göppingen: Wittlinger, Meissner; Frey, Zeiler 6, Muxfeld, Leichs 2, Neudeck, Mühlhäuser, Weisser 8/2, Gross, Geiß 2, Freyhofer 1, Braun 9/5, Oettle. (pk). SG Ottenheim/Altenheim – HSG Ostfildern 27:19 (10:7). Eine geschlossene Mannschaftsleistung samt einer kompakten Abwehr um den überragenden David Teufel sind die Basis des Heimsiegs der Ried-SG gewesen.