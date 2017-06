Ortenau Verbandssatzung wird modifiziert

(tom). 2016 trat Gerhard Fink (Offenburg) nach 23 Jahren als Vorsitzender des Tischtennisbezirks Ortenau zurück. Ein Nachfolger fand sich nicht, mit Billigung des Südbadischen Verbands setzte der Vorstand ein Jahr lang die Arbeit ohne Vorsitzenden fort.

Die Nachfolge sollte beim Bezirkstag am vergangenen Freitag wieder auf den Prüfstand kommen. Bis heute ist die BV-Position vakant. Wäre es rein nach den Vorgaben der Verbandssatzung gegangen, hätte in diesem Fall der Bezirk Ortenau aufgelöst, die am Spielbetrieb teilnehmenden Mannschaften den benachbarten Bezirken zugeschlagen werden müssen. "Das will aber niemand", unterstrich SbTTV-Präsident Horst Haferkamp (Appenweier). Daher hätten sich die Verantwortlichen von Verband und Bezirk nochmals eingehend Gedanken über eine Lösung gemacht. Und so konnte Haferkamp die Vereine über eine neue Entwicklung zur Bezirks-Zukunft informieren. Er bescheinigte Vorstand und Beirat, die Geschicke im vergangenen Jahr "auch ohne einen Vorsitzenden recht gut hinbekommen" zu haben. Der Lösungsansatz fand sich in einer Modifizierung von Paragraf 13 der Verbandssatzung ("Gliederung der Bezirke"). Die Formulierungen in Satz eins und vier sollen geändert werden. Nicht mehr vom "Bezirksvorsitzenden", sondern vom "Bezirksvorstand" soll als Leitung die Rede sein. In Satz vier soll aufgenommen werden, dem restlichen Bezirksvorstand im Fall einer Nichtbesetzung des BV-Postens die Möglichkeit zu geben, einen verantwortlichen Sprecher aus seinen Reihen zu bestimmen.

Der Antrag wurde, unterstützt durch die Vereine, auf den Weg gebracht. Er steht am 8. Juli bei der südbadischen Mitgliederversammlung in Auggen zur Diskussion und Abstimmung. Ein positives Votum vorausgesetzt, wäre die Zukunft des Bezirks Ortenau gesichert. Bei den Neuwahlen 2018 rückt die Frage zur Besetzung des BV-Postens wieder auf die Tagesordnung. Sollte auch dann kein Nachfolger Finks gefunden werden, stünde die Zukunft des Bezirks aber nicht mehr infrage.