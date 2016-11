Ortenau Verantwortliche können mit Teilnehmerzahlen vorerst gut leben

Zunächst starteten 158 Schüler und Jugendliche (119 Jungen, 39 Mädchen), die in fünf Leistungsklassen ihre Bezirksmeister ermittelten. Insgesamt 21 von 25 Vereinen hatten gemeldet. Die meisten Einzelstarter schickte die DJK Offenburg (15) an die Platten. Zwar lag die Teilnehmerzahl 2015 noch bei 186 Nachwuchskräften, aus Sicht von Stefan Schweiß (Haslach) besteht allerdings kein Grund zur Besorgnis. "Wir hatten von Verbandsseite aus eine hohe Zahl von 38 Vornominierungen für die südbadischen Einzelmeisterschaften Ende des Monats in Furtwangen. Diese Zahl noch addiert, und die Quote des Vorjahrs wäre sogar noch übertroffen worden", so der Ortenauer Bezirksjugendwart.

Am zweiten Tag wurden im Erwachsenen- und Seniorenbereich insgesamt 64 Starter gezählt. Mit dieser Zahl konnte, nachdem die Veranstaltung 2015 abgesagt werden musste, unter dem Strich ebenfalls gelebt werden. Wie schon im Jugendbereich, dessen Ranglistensystem in dieser Saison testweise überarbeitet und in anderem Modus ausgerichtet wurde, zeichnen sich auch für den Erwachsenenbereich bei den Bezirksmeisterschaften möglicherweise künftig andere Modelle ab.

"Mit der ersten Nachwuchsrangliste an zwei Orten und neuem Modus haben wir angesichts von 156 Teilnehmern gute Erfahrungswerte sammeln können", so Schweiß. Was die Meisterschaften betrifft, so wurde bekanntlich in der Vergangenheit manches unternommen, um deren Attraktivität zu steigern. Das Thema bleibt auf der Bezirksagenda, mittelfristig besteht die Zielsetzung darin, die Teilnehmerzahlen im Erwachsenenbereich in kleinen Schritten wieder zu steigern. Mit der Brechstange lasse sich das aber nicht erreichen, die Akzeptanz müsse zunächst wieder wachsen.