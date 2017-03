Ortenau VCO will Rechnung begleichen

Die Stuttgarterinnen spielen eine durchwachsene Saison. Aktuell belegt die Mannschaft aus der Landeshauptstadt mit nur sieben Siegen aus 17 Spielen den neunten Platz (22 Punkte). Aber vor allem gegen die Topteams der Liga überraschte der MTV in den vergangenen Wochen mit sehr guten Leistungen. Sowohl gegen Grimma als auch Sonthofen unterlagen die Stuttgarterinnen erst im fünften Durchgang.

Im vorletzten Heimspiel der Saison will sich der VC Printus (zweiter Platz, zwölf Siege, 37 Punkte) keinen Patzer erlauben. "Wir wollen unsere tolle Heimspiel-Bilanz ausbauen", sagt Scheuer. Lediglich gegen den Ersten aus Sonthofen gingen die Offenburger Zweitliga-Volleyballerinnen in dieser Saison in der eigenen Halle als Verlierer vom Feld. "Zudem will man ja vor allem im Derby nicht verlieren", fügt Scheuer hinzu und betont: "Wir müssen hochkonzentriert ans Werk gehen. Auch wenn ich mich wiederhole: Der Tabellenplatz hat wenig Aussagekraft. Das hat das Hinspiel gezeigt."

Ob Offenburgs schwangere Trainerin Tanja Scheuer an der Seitenlinie stehen wird, ist noch offen. "Noch ist der Nachwuchs nicht da", so der werdende Vater am Mittwochmorgen.