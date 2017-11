Ortenau VC holt fünften Sieg im fünften Spiel

Die VC-Damen ließen im zweiten Satz nach einer 16:6-Führung nach, sodass die Hessinnen diesen Durchgang in der Folge ausgegelichen gestalten konnten. Beim 25:18 geriet der Erfolg aber nie in Gefahr. Als zweite Akteurin aus dem Kader der zweiten Mannschaft rückte Teresa Saunders ins Team. Gerade in solchen Spielen ist die Situation günstig, den eigenen Nachwuchs an das Team aus der zweiten Bundesliga heranzuführen.

Im dritten Satz funktionierten der Tabellenachte die gelernte Außenangreiferin Fiona Dittmann zur Libera um. Dadurch änderte sich aber nichts im positiven Sinne für die heillos unterforderten Gäste. Ganz im Gegenteil: Die 3:0-Entscheidung ging mit 25:10 noch deutlicher an den Tabellenführer aus der Ortenau.

Es fiel auch nicht ins Gewicht, dass VC-Printus-Mittelblockerin Chanelle Gardner unter der Woche so gut wie nicht trainieren konnte und erst am Samstag wieder am Vormittagstraining teilnehmen konnte. Offenburg dominierte das Spielgeschehen nach Belieben, obwohl im dritten Satz die Spannung logischerweise verloren ging. Schon nach einer Spielzeit von etwas mehr als einer Stunde bejubelten die rund 450 Zuschuer ein weiteres Erfolgskapitel des Damen-Zweitligisten.

"Wir sind rundum zufrieden und werden uns in der kommenden Woche fokussiert auf den nächsten Gegner vorbereiten", blickte Völker auf die Begegnung mit dem Tabellendritten NawaRo Straubing voraus. Gespielt wird am Samstag um 19.30 Uhr in der Nord-West-Halle.