Ortenau "Uns fehlen die Ruhe und der Überblick"

Die frühe Führung spielte der Huber-Elf in die Karten. Die Platzherren überließen den Gästen die Spielinitiative und setzten auf ihre beiden zielstrebigen Konterspieler Florian Huber und Roberto Riili. Entgegen kam dem FV aber auch, dass Altdorf den Umgang mit den Chancen in der Winterpause offenbar nicht verbessern konnte. "Derzeit fehlen uns in der Offensive die Ruhe und der Überblick, um zu einer besseren Effizienz zu kommen", so FSV-Trainer Christoph Oswald.

Der unermüdlich rackernde Kevin Kremer blieb glücklos und auch Jonas Mösch ging es Mitte der ersten Halbzeit bei einem Abschluss, fünf Meter vor dem Tor, nicht besser. "Elchesheim spielt auf dem schmalen und langen Platz einfach strukturiert und hat mit Riili und Huber Spieler, die den Standort des gegnerischen Tores gespeichert haben", so Oswald.

Pech hatte der FSV im zweiten Abschnitt mit einem Freistoß, den Sebastian Winterhalder in der 60. Minute an die Unterkante der Latte setzte. Ansonsten änderte sich an der Szenerie auch im zweiten Abschnitt nur wenig. Elchesheim wartete auf die entscheidende Szene und die kam in der 71. Minute: Florian Huber steuerte nach einem Konter allein auf Keeper Maik Werner zu, seinen missglückten Torschuss drückte der mitgelaufene Riili über die Linie. Der FSV setzte mit seinen Auswechslungen auf totale Offensive – allerdings ohne Erfolg. Oswald: "Leider verfolgt uns die schlechte Chancenverwertung. Ohne eigenen Torerfolg ist es natürlich schwierig, zu Punkten zu kommen." FSV Altdorf: Werner; Ziegler, Felix Pietrock, Schacht, Mösch, Rheinberger, Karl, Zeller (66. Zimny), Kremer (60. Metzger), Winterhalder (78. Fabian Pietrock). Tore: 0:1 Sven Huber (7), 2:0 Riili (71.). Zuschauer: 80. SR: Rini Iljazi (Wurmberg).