Ortenau Unentschieden in letzter Sekunde

Nach einem Punktgewinn sah es in der ersten Halbzeit allerdings noch nicht aus. Die Gastgeberinnen waren zu Beginn das dominantere Team. Die SG HLT war sowohl in der Abwehr, als auch im Angriff viel zu statisch. Man erlaubte sich zu viele Fehlpässe und technische Fehler. Die Gäste wurden wahrlich überrannt. Glücklicherweise erwischte Keeperin Selina Rodriguez einen Sahnetag und hielt ihr Team mit tollen Paraden im Spiel (7:6, 12:11). Beim Stand von 15:12 wurden die Seiten gewechselt.

Im zweiten Durchgang stand eine völlig neue Mannschaft auf dem Feld. Der Kampfgeist war nun erwacht, so dass man besser ins Spiel fand. Im Angriff spielte man mit mehr Tempo, vielen Wechseln und jede Spielerin sorgte für Bewegung. So ergaben sich viele Lücken in der Gastgeber-Abwehr. Rechtsaußen, Ramona Fichter, zeigte tolle Einzelaktionen und setzte sich fünf Mal erfolgreich durch. Auch die junge Madita Holzmann übernahm auf der Mitteposition oft die Verantwortung und konnte ebenfalls tolle Tore erzielen.

In den Schlussminuten wurde es dann sehr turbulent und spannend. Drei Minuten vor Schluss, beim Stand von 27:27 bekam Christin Streif eine Zeitstrafe. Den Gastgeberinnen gelang per 7-Meter das 28:27. Anschließend verletzte sich eine Spielerin der SG Kappelwindeck/Steinbach 2 sehr schwer, sie wurde mit dem Krankenwagen abtransportiert. Die SG HLT hofft, dass sie sich schnell erholt und die Verletzung nicht allzu schlimm ist. An dieser Stelle gute Besserung!