Ortenau Ulumaskan: "Mein Traum ist es, Weltmeister zu werden"

Erst vor fünf Jahren hat Velat Ulumaskan bei der Boxstaffel Blau-Weiß Lahr mit dem Boxsport begonnen. Seit dem trainiert der sympathische Kurde unter den Fittichen von Cheftrainer Stefan Leuthner und dessen Co-Trainer Alexander Wilhelm.

Der 20-Jährige erklärt: "Ich bin in Deutschland geboren. Meine Vater Faruk und meine Mutter Esma sind vor 21 Jahren nach Lahr gekommen." Die Familie stammt aus Viransehir, einer 100. 000 Einwohner großen Stadt in der Türkei, nicht weit von der Grenze nach Syrien. In seiner Freizeit hilft Velat seinen Eltern in deren "Citygrill", einem Döner-Restaurant auf dem Marktplatz in Lahr. "Mein Eltern mussten heute arbeiten und konnte so leider bei meinem Kampf nicht dabei sein. Schließlich ist Chrysanthema", erklärte Ulumaskan nach seinem Sieg gegen Mohammed Rai vom Boxclub Blau-Weiß Riegel.

Die erste der drei Runden dominierte der blau-weiße Nachwuchsboxer gegen seinen schweren Kontrahenten im Halbweltergewicht bis 64 Kilogramm. Velat hatte beim Wiegen lediglich 61 Kilogramm auf die Waage gebracht.