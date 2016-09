(dor) Zwei der drei Jugendteams mit Wolfacher Beteiligung übersprangen die erste Hürde im Bezirkspokal. A-Junioren: SF Kürzell - SG Schiltach 1:5 (1:2). Die Schiltacher A-Junioren hatten mit den SF Kürzell die vermeintlich leichteste Aufgabe vor der Brust und lösten diese auch mühelos, das Gegentor resultierte aus der unsortierten Anfangsphase, dann rollte der Kinzigtalexpress mit Toren von Niclas Mäntele, Michael Göhring und einem lupenreinen Hattrick von Mittelstürmer Max Finkbeiner auf Hochtouren. Am Ende stand ein 5:1-Erfolg der Schiltacher. C-Junioren: SG Wallburg - SG Kirnbach 1:2 (0:0). Schlaflose Nächte hatten die C-Junioren der SG Kirnbach ihrem Trainerstab noch mit der desolaten Vorstellung in der zweiten Halbzeit des Testspiels in Schramberg bereitet, die Systemumstellung auf eine Dreierkette brachte bei der favorisierten SG Wallburg hingegen einen überraschenden 2:1-Sieg. Kurios die Kirnbacher Führung, als die Gastgeber nach einem Eckball an die Latte die Kugel nicht aus dem Strafraum brachten und das Spielgerät vom Körperteil eines eigenen Mannes ins Wallburger Tor prallte. Nach einer Stunde kamen die Gastgeber zum verdienten Ausgleich, im Gegenzug lief Niklas Schmider alleine auf den Wallburger Keeper zu, der den agilen Wolfacher Sturmführer recht rüde von den Beinen holte, der Referee behielt die Nerven und ließ beide Kontrahenten auf dem Platz, den fälligen Strafstoß verwandelte Magnus Falk sicher zum Kirnbacher Siegtreffer. B-Junioren: FC Wolfach – SG Orschweier 1:4 (0:2) Die Wolfacher B-Junioren scheiterten vor heimischem Publikum an ihrer Abschlussschwäche und dem Schlendrian in der Rückwärtsbewegung. Die ersten beiden Tore wurden den Gegnern förmlich aufgedrängt, die gute Phase zum Ende der ersten Hälfte mit einem Pfostentreffer war mit dem 0:3 kurz nach Wiederanpfiff scfort wieder Makulatur. Der Wolfacher Ehrentreffer zum 1:4 gelang Steffen Armbruster.