Ortenau Überraschungs-Coup für Hausach?

(hg). FV Schutterwald – SV Hausach. Nach der empfindlichen 0:5-Heimklatsche gegen den Tabellenzweiten VfB Bühl, der einfach eine Nummer zu groß war und somit die Kinzigtäler abservierte ,befindet sich das neue Schlusslicht SVH, das punktgleich mit den beiden Aufsteigern VfR Willstätt und SV Oberharmersbach ist, wohl oder übel wieder in größter Abstiegsgefahr und wird im Tabellenkeller überwintern müssen.

Diese prekäre Situation lässt sich sicherlich nur mit einem außergewöhnlichen Kraftakt im kommenden Auswärtsauftritt beim routinierten FV Schutterwald abschwächen. Schutterwald war anfangs der Saison noch ein Spitzenteam, ist dann aber aufgrund einer zwischenzeitlich kleinen Schwächeperiode auf Rang acht zurückgefallen. Nichtsdestotrotz gehören die Hausherren nach wie vor zu den festen Größen der Liga, sie fanden zuletzt mit einem "Dreier" gegen den SV Oberharmersbach auch wieder in die Erfolgsspur zurück.

Somit kann der zuletzt arg gebeutelte SV Hausach die kommende Partie nicht ganz chancenlos angehen, zumal den Gastgebern mit einem torlosen Remis in der Vorrunde schon ein Punkt abgeknöpft wurde, was in der jetzigen Lage als Minimalziel aber eindeutig zu wenig wäre.