(js). Die zuletzt überraschend klar ins Abseits geratenen Absteiger aus Kirnbach und Nord­rach können vor heimischer Kulisse beweisen, dass sie es auch besser können. Mühlenbach ist zu etwas späterer Stunde Gast beim SV Berghaupten. SAMSTAG, 17 UHR SG Nonnen-/Allmannsweier – FV Dinglingen. Der siebte Spieltag wird bereits am Samstag mit dem Derby in Nonnenweier eröffnet. Die gastgebende SG erwartet den Aufsteiger aus Dinglingen, der sich langsam in der neuen Umgebung besser zurechtfindet. Nach dem ersten "Dreier" wollen die Gäse aus dem Westen von Lahr wieder punkten. SONNTAG, 15 UHR SV Diersburg – SV Steinach. Diersburg muss baldmöglichst wieder Boden unter die Füße kriegen. Vier Niederlagen in fünf Spielen haben die Burg-Truppe arg zurückgeworfen. Und ausgerechnet jetzt reist mit Steinach eine Mannschaft an, die mit einem Sieg die Führung übernehmen kann. Wieder kein Punkt für den SVD? SSV Schwaibach – FV Langenwinkel. Der aktuell auf dem letzten einstelligen Rang platzierte SSV Schwaibach setzt gegen Langenwinkel auf den Heimvorteil. Die hoch eingeschätzten Gäste wollen erneut um den Titel mitspielen, bislang ist der FVL mit Ausnahmee eines Ausrutscher recht gut im Geschäft . Leichte Vorteile hat jedoch der Gast. SC Orschweier – SV Münchweier. In Orschweier kommt es zum Südderby zwischen dem SCO und Aufsteiger Münchweier. Und obwohl die Bilanz des Gastgebers daheim noch makellos ist, darf sich die Ey-Truppe gegen die Gelb-Schwarzen keinewegs zu sicher fühlen. Spvgg. Schiltach – FSV Altdorf 2. Für die Spvgg. Schiltach kann die Devise eigentlich nur "Sieg" lauten. Alles andere ist zu wenig. Der Gast der Kinzigtäler, die Altdorfer Reserve, hat noch kein Spiel verloren, reist also sicher nicht an, um Gastgeschenke zu verteilen. ASV Nordrach – DJK Prinzbach. Absteiger Nordrach wartet als einzige Mannschaft der Liga noch auf den ersten Sieg und gerät immer mehr unter Zugzwang. Gegen die DJK muss der ASV, zumal vor eigenem Anhang, alles in die Waagschale werfen, um zu punkten und nicht frühzeitig ins Abseits zu geraten. FC Kirnbach – SC Kuh-/Reichenbach. Auch der zweite Absteiger FC Kirnbach ist mit dem bisherigen Abschneiden keinesfalls zufrieden. Mit siebzehn Gegentreffer in fünf Spielen zählt man zu den Topmannschaften der Liga. Die Defensive ist somit derzeit das Hauptproblem. Und genau hier gilt es, den Hebel anzusetzen. SONNTAG, 17.30 UHR SV Berghaupten – SV Mühlenbach Zu ungewohnter Zeit beschließen Berghaupten und Mühlenbach den Spieltag. Der Gast hat sich mit vier Siegen schon recht gut in der neuen Umgebung zurechtgefunden. So gesehen ist ein weiterer Punktgewinn sicher nicht gänzlich auszuschließen.