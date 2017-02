Ortenau U 14-Mädchen des HC Lahr freuen sich über Platz zwei

Die von Christian Stengler, den Co-Trainern Mathias Detscher sowie Philipp Küsters und Teammanagerin Petra Hagedorn-Lang betreuten A-Mädchen qualifizierten sich mit insgesamt neun Siegen und einem Unentschieden (bei einer Tordifferenz von 30:7) an den drei Gruppenspieltagen für die in Karlsruhe stattfindende Endrunde der besten sechs Teams (insgesamt 21 Mannschaften). Dort mussten sich die Ortenauerinnen in vier Begegnungen bewähren. Die Lahrer Mannschaft bezwang zunächst den SV Böblingen mit 7:2, trennte sich danach vom ausrichtenden Karlsruher TV mit 1:1.

Diese Resultate reichten zum Sprung ins Halbfinale. Dort kreuzte der HC Lahr die Stöcke mit Weinheim, das in einer intensiven Begegnung mit 3:2 besiegt wurde. Das Endspiel bestritt die Stengler-Truppe gegen den Club an der Enz (Vaihingen). Der lange Turniertag sollte sich am Ende ein wenig bemerkbar machen, mit 1:2 unterlagen die Lahrer Mädchen. Doch die Vizemeisterschaft stellte für den aus Miriam Acs (Tor), Emma Beichert (Spielführerin), Maya Fischer, Carlotta Jung, Anna Dahlinger, Marie Lang, Patrizia Braschoß, Maja Mott, Klara Schneiderchen, Hannah Stengler, Lina Wöllner, Sophie Fiedler, Nikka Heisterhagen, Lara Dahlinger, Marlene Mühe, Anna Schmidt und Amelie Zimmermann bestehenden Mannschaftskader einen tollen Erfolg dar.