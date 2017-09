(tom). Landesliga Süd: TV Herbolzheim – HSG Mimmenhausen/Mühlhofen (Samstag, 20 Uhr). Nach dem enttäuschenden Auftritt in Ringsheim will Herbolzheim am Sonntag unbedingt mit einem Heimsieg kontern. Zu Gast ist ein weiterer Verlierer des Auftaks: Gegen die Bodensee-HSG sind die Breisgauer gefordert, sich von einer anderen Seite zu präsentieren. "Das Team muss sich deutlich steigern, nachdem wir in Ringsheim regelrecht untergingen und nicht den Hauch einer Chance hatten", merkt THV-Pressesprecher Otmar Haag kritisch an. Mehr Mut, mehr Biss in der Abwehr, mehr Kompromisslosigkeit in Aufbau- und Abschlussspiel sind einige der Qualitäten, die vor eigenem Publikum abzurufen sind. Der Kader sollte ähnlich wie in der Vorwoche auflaufen. Die Gäste, der Südbadenliga-Absteiger HSG Mimmenhausen/Mühlhofen, sind vor allem körperlich sehr präsent. Bei der knappen Niederlage gegen Steißlingen fehlte es häufig allerdings noch am kreativen Spielaufbau.