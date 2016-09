Ortenau TVH startet in Saison

(rm). 2. Bundesliga: TV Herbolzheim – TG Allgäu (Samstag, 18 Uhr). Die Breisgauer starten in die neue Saison. In der vergangenen Runde landeten die Herbolzheimer auf Rang zwei. Diesen zu verteidigen, wird dieses Jahr allerdings sehr schwer. Denn inwiefern David Speck, neben Antonio Huber einer der besten Mehrkämpfer im Herbolzheimer Team, einsatzbereit sein wird, steht aktuell noch in den Sternen. Aufgrund von hartnäckigen Verletzungen konnte er nur sehr eingeschränkt trainieren.