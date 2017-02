Ortenau TV Lahr wird nur selten gefordert

(tom). Abgesehen von einigen wenigen vergebenen Chancen, gestaltete sich die Begegnung von Beginn an zum Klassenunterschied. Lahr zog über 8:2 (13.) und 14:6 (23.) seine Kreise, während die SG ab und an bemüht war, mitzuspielen und ihre Gelegenheiten zu nutzen. Vor allem Lea Schwendemann wusste beim TVL zu gefallen, viel lief zudem über die wieder einigermaßen genesene Hanna Steinmetz.

Bereits zur Pause führten die favorisierten Ortenauerinnen mit neun Treffern, was die Entscheidung bedeutete. Lahrs Coach Gregor Roll probierte in der Abwehr einige neue Konstellationen und Varianten aus, ließ all seine Spielerinnen zum Einsatz kommen. "Man hat schon gesehen, dass das eine oder andere Neue noch nicht von Anfang an zusammengepasst hat. Aber die Mannschaft hat das insgesamt gut gemacht heute, das war das Wichtigste", so Roll, ohne den Gästen dabei in irgendeiner Weise zu nahe treten zu wollen.

Die SG, das musste man den Schwarzwälderinnen zugute halten, gab bis zum Schluss Gas, zeigte eine intakte Moral. Die Lahrerinnen konzentrierten sich intensiv auf Aspekte wie Ballgewinn und Konterhandball, was immer wieder zum Erfolg führte. Ein wenig unkoordiniert verlief zuweilen die Abwehrarbeit. So kam Freudenstadt zum einen oder anderen leichten Treffer. "Das waren insgesamt sicherlich ein paar Gegentreffer zu viel", bestätigte Roll, der andererseits aber auch die Offensivquote von 41 Treffern lobend erwähnte.