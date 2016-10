Ortenau TV Lahr lässt sich nicht irritieren

Das sollte sich nach dem Seitenwechsel ändern. Lahr wurde deutlich aggressiver in der Defensivarbeit, bekam den Kontrahenten klarer in den Griff, schaltete schnell um. Bis zum 14:14 (37.) hielten die Schwarzwälderinnen noch mit, dann aber riss der Faden. Lahr schaltete in den nächst höheren Gang, erzielte im Expresstempo fünf Treffer in Folge. Das sollte entscheidend sein. "Wir haben zu dem Zeitpunkt eine extrem gute Phase erwischt, schnelle Übergänge geschaffen, einfache Treffer über die erste und zweite Phase erzielt" (Roll).

Seitens der Gastgeberinnen machte sich zunehmend Frust breit, was sich in einer steigenden Quote von Zeitstrafen niederschlug. "Auch auf diesen Faktor des härteren SG-Einsteigens haben wir uns eingestellt. Die Mannschaft hat sich davon nicht irritieren lassen, ihren Handball gespielt und ist immer weiter davongezogen", so der TVL-Trainer zufrieden.

Bemerkenswert: In den letzten 23 Minuten ließ Lahr nur noch drei Gegentreffer zu. Roll: "Kompliment, wie das Team gerade in der zweiten Hälfte gespielt hat. Man hat gesehen, dass wir körperlich voll da sind, in der Vorbereitung gut gearbeitet wurde." Bei aller Freude trat Roll aber auch auf die Bremse: "Wir müssen jetzt dranbleiben, für den Überflieger besteht überhaupt kein Anlass." SG Freudenstadt/Baiersbronn: Möhrle; Raster 1, Neisser 2, Bischoff 4, Bertiller, Knödler, K. Günter 7/3, Finkbeiner 1, Fritz, Frei, Höfler, B. Günter 2. TV Lahr: Himmelsbach, Jäkel; Riemer, Möller 2/1, Wansiedler 6, Heib, Frank 4, Kaufmann 12/7, Kern, Steinmetz 2, Wurth 5.