Ortenau TV Lahr hat Spiel unter Kontrolle

(tom). Südbadenliga, Damen: TV Lahr – BSV Phönix Sinzheim 31:22 (15:11). Die Lahrer Handballerinnen sind in die Erfolgsspur zurückgekehrt. Bei Trainer Gregor Roll hielt sich die Euphorie dennoch in Grenzen. Hintergrund waren neue Verletzungssorgen: Sabrina Wurth (Bänderriss) fällt einige Wochen aus. Hanna Steinmetz erhielt im Spiel einen Schlag in den Magen, stand danach ebenfalls nicht mehr zur Verfügung. Zum jetzigen Zeitpunkt wird bei ihr von keinem längeren Ausfall ausgegangen. "Wir müssen uns jetzt alternative Lösungen überlegen, wie wir diese Situation kompensieren", sagte Roll am gestrigen Sonntag.