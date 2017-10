(tom). Südbadenliga, Frauen: TS Ottersweier – TV Lahr 40:28 (22:14). Schlicht chancenlos sind die Lahrer Damen beim gestrigen Auswärtsauftritt in Ottersweier. Die 60 Minuten entwickelten sich über die meiste Zeit hinweg in eine Richtung. Die Gäste aus der Ortenau konnten zwar im Angriff einigermaßen Akzente setzen, doch diesmal geriet die Abwehr zur Achillesferse. Da Damir Hasanovic mehrere Spielerinnen auf zum Teil ungewohnten Positionen einsetzen musste, fehlten Ordnung und das Gefühl von Eingespieltsein. 10:5 (12.) und 15:8 (16.) zeigten schon früh auf, in welche Richtung sich das Resultat bewegen würde. Bereits zur Pause lag die Turnerschaft mit acht Treffern vorne. Zu diesem Zeitpunkt war das Geschehen auf dem Feld bereits entschieden. Dennoch versuchten die Lahrerinnen im Rahmen ihrer Möglichkeiten noch anständig zu Ende zu spielen. Dagegen konnte Ottersweier auch im zweiten Abschnitt weiter vor allem über sein starkes Kreisläuferinnenspiel und Konter zum Erfolg kommen. Das war eine Nummer zu groß für die junge TV-Mannschaft. "Offensiv war es in Ordnung, aber in der Abwehr war Ottersweier für uns nicht zu halten. Phasenweise haben sie uns überrannt", hielt Hasanovic fest. 34:21 (47.) und ein Endstand von 40:28 stellten die weiteren Stationen auf dem Weg zum Ottersweierer Heimsieg dar. In den anstehenden 14 Tagen Pause wird sich Lahrs Trainer gemeinsam mit den Spielerinnen einiges einfallen lassen müssen, um das aktuell völlig am Boden befindliche Selbstvertrauen wieder aufzubauen. "In solch einer Situation war ich in meinem gesamten Sportlerleben bis dato noch nicht. Das wird eine echte Herausforderung", so Damir Hasanovic. TV Lahr: Jäkel, Veith; Karl 4, Tontsch 4, Weber 2, Schirmaier 1, Wansidler 2, Bartosch, Frank, Weide, Steinmetz 1, Ernst 14/7.