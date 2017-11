Ortenau TV Lahr ganz stark

(red/skl). Am Wochenende konnte sich der TV Lahr gleich dreimal gegen die Konkurrenz durchsetzen. Die Tänzerinnen der Abteilung Dance siegten vor heimischen Publikum souverän und fahren am 25. November zum Baden-Württemberg Dance Cup nach Haslach. Zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte standen alle drei Wettkampfgruppen auf dem Siegertreppchen.