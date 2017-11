(red). Die Trampolin- Mannschaft des TV Ichenheim hat die Mission Titelverteidigung erfolgreich absolviert. Bente Zanger, Chiara Heuberger, Indira Häußermann, Marie Rosewich, Arved Beiser, Leon Sexauer, Onja Busam und Tamara Heilmann präsentierten den Zuschauern und dem Kampfgericht souveräne Übungen. Sie gewannen alle drei Durchgänge klar vor der Konkurrenz aus Nöttingen, Linkenheim und Mannheim und hielten am Schluss verdient und mit Stolz den Pokal in die Höhe. Zu der Sieger-Mannschaft gehörten auch Yannik Winkler und Julian Oßwald, die leider an diesem Finale verhindert waren. Foto: Verein