Ortenau TV Ichenheim sammelt weitere Punkte

Am Stufenbarren, dem schwächsten Gerät der Ichenheimerinnen, gab es für die Damen aus dem Ried zwei Zähler. In die Wertung kamen Hildenbrand, Ness und Drescher. In die Hose ging der Auftritt am Schwebebalken. "Die Leistungen am Schwebebalken sind ausbaufähig, sodass die kommenden vier Wochen als intensive Trainingszeit genutzt werden sollen", hieß es aus dem Lager der Ichenheimerinnen.

Beste Einzelturnerin des TV Ichenheim war Paula Hildenbrand, die am Ende auf Rang fünf landete. Der letzten Verbandsliga-Wettkampf findet am 12. März (13 Uhr) in der Ichenheimer Langenrothalle statt.