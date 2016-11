Ortenau TV Ichenheim auf Treppchen

(sus). Alle vier startenden Mannschaften des TVI hatten sich in der Vorrunde für die Teilnahme qualifiziert. Die Turnerinnen knüpften nahtlos an die Leistungen der Vorrunde an und erturnten ausnahmslos Treppchenplätze.

Schon die jüngsten Turnerinnen, die in der E-Mannschaft ihre P 3/P 4-Übungen präsentierten, nahmen den ersten Medaillenplatz für den TV Ichenheim mit nach Hause. Sie belegten unter acht startenden Teams den zweiten Platz. In der Mannschaft turnten Jennifer Fucilli als beste Einzelturnerin, Leni und Rosa Winkler, Vivien Wagner, Mara Stolz, Alina Klammer, Hannah Leber und Ronja Wurth.

Die Mannschaft D 1 mit Lea Stocker, Nina Rudolf, Kimjana Buss, Louise Eudelle, Vanessa Schäfer und Tina Ehinger zog mit dem vierten Vorrundenplatz ins Finale ein. In dieser Leistungs- und Altersklasse war die Konkurrenz sehr stark, weshalb man sich schon in der Vorrunde nicht auf den vorderen Rängen einordnen konnte. Trotzdem zeigten die Turnerinnen einen guten Wettkampf und kämpften sich im Finale sogar auf den dritten Treppchenplatz vor. Die beste Turnerin des Ichenheimer Teams war Lea Stocker.