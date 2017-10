Ortenau TV Haslach startet stark in die Gauliga

Bei den jüngsten Turnerinen in der LK 4 ( Jahrgang 2006 und jünger) waren Frieda Hildenbrand, Annika Bührer, Emely Wernet und Zoe Brohammer mit dabei. Zwei Turnerinnen fehlten verletzungsbedingt, so dass der TV Haslach ersatzgeschwächt an die Geräte ging.

Trotzdem setzte sich die junge Haslacher Mannschaft gut in Szene und erturnte den zweiten Platz hinter dem Tus Bräunlingen. Dabei zeigte sich die drittbeste Einzelturnerin in ihrer Altersklasse Emily Wenet, wettkampfstark. Am Boden erhielt sie die Tageshöchstnote mit 12,80 Punkten, gefolgt von ihren Vereinskameradinnen Annika Bührer und Frieda Hildenbrand, die ebenfalls mit 12,45 Punkten glänzten.

Bei den etwas älteren Turn-Mädchen in der Lk 4 plus (Jahrgang 2004 bis 2005) war der TV Haslach mit der Mannschaft Lucy Kern, Zoe Kinast, Kim Vollmer, Jana Schellinger und Leila Tillack im Wettkampf. Die Haslacherinnen sicherten sich mit einem großen Abstand den ersten Platz, vor dem TV Donaueschingen. Kim Vollmer ragte dabei an allen Geräten heraus und wurde beste Einzelturnerin in diesem Wettkampf, gefolgt von ihren Turnkameradinnen Jana Schellinger und Leila Tillack.