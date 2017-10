(red/skl). Beim jährlichen Freundschaftsturnier der Rhythmischen Sportgymnastik in Laufenburg nahmen auch 18 Lahrer Gymnastinnen in verschiedenen Wettkampfklassen teil. Vier Siegerinnen kamen vom TV Lahr und außerdem standen fünf Lahrerinnen auf den Podestplätzen. Das Turnier, an dem insgesamt 145 Sportlerinnen teilnahmen, verlief in freundschaftlicher und fairer Atmosphäre. In der Klasse 12 siegte Sila-Asena Öztürk vor Katrin Wilhelm und Alina Sakun. Desweiteren siegten Michelle Brecht (KLK7), Daneliya Tumanova (SLK 10) sowie Elisabeth Thome (SWK). Zweite wurden Alisa Krieger (KLK 8), Lea Hoffmann (JLK) und Karolina Tumanova (JWK). In der KLK 7 wurde zudem Stella Garres am Ende starke Fünfte, während Chiara Gabriel auf dem achten Platz vor Emily Heidt und Inga Ziech landete.