Ortenau TuS-Trainer Daniel Hasemann ärgert sich

Die SG nutzte jeden Fehler gnadenlos aus und brachte zehn Kontertore im TuS-Gehäuse unter. Zwar musste Ottenheim mit dezimiertem Kader auskommen und hatte lediglich neun Feldspieler im Aufgebot, doch das rechtfertigte keineswegs den Auftritt.

Die Halbzeitansprache fiel deutlich aus und hatte wohl die Mannschaft erreicht, denn im zweiten Spielabschnitt zeigten sich die Gäste in Angriff und vor allem in der Defensive deutlich verbessert. Sicherlich schalteten die Hausherren einen Gang zurück, dennoch zeigte der TuS das, was man eigentlich über 60 Minuten bieten wollte: vernünftigen Handball. Bis auf sechs Treffer kam Ottenheim heran (28:22), dann stellten die Gastgeber mit fünf Toren in Folge klar, wer die Partie bestimmt. Dennoch holte Ottenheim im zweiten Spielabschnitt ein Unentschieden und verhinderte zumindest ein Debakel. Gegen einen überlegenen Gegner wäre wahrscheinlich auch mit einer durchgehend guten Leistung nichts zu holen gewesen, trotzdem ärgerte sich Hasemann: "Einfach schade, wenn man das Spiel schon in der ersten Halbzeit herschenkt." SG Muggensturm/Kuppenheim: Fuchs, Renk; Kracht 3, Herbst 1, N. Kolb 4, Unser 2, Hörth 5, Hofmann 2, Schunk, Welzer 4/4, Schlager 8, Charles 1, T. Kolb 1, Valda 3. TuS Ottenheim: Plschek, Bing 4/2, Jentsch 1, Métier 6, M. Ziegler 1, Weide 2, Thielecke, Heimburger, Heitz 9, Schneckenburger 1.