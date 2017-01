Ortenau TuS Schuttern triumphiert beim Angstgegner

(be). War in den vergangenen Jahren für die Mannschaft von Axel Schmidt in der Mörburghalle nie viel zu holen, wurden diesmal die besprochenen Vorgaben eindrucksvoll umgesetzt. Gleich zu Beginn der Partie wurde klar, dass sich Schuttern einiges vorgenommen hatte. Aus einer starken Abwehr heraus, mit einem sicheren Torhüter Fabian Silberer, wurden die Angriffe kontrolliert aufgebaut. So setzte sich Schuttern bis zur zwölften Spielminute mit vier Toren (3:7) ab. Dieser Vorsprung blieb bis zur 22. Minute (7:11) bestehen, ehe sich Absprachefehler im Mittelblock einschlichen und Schutterwald zum 11:11 (28.) ausglich.

Hellwach kam Tabellenführer Schuttern dann aus der Kabine. Zweimal Florian Kopf und Benjamin Michel schraubten den Vorsprung innerhalb von zwei Minuten auf 16:11 und eine kleine Vorentscheidung war gefallen. Schutterwald mühte sich zwar redlich, doch Schutterns Abwehr um Keeper Jonas Eble stand sicher und die Schützlinge von Bernd Junker kamen nicht mehr näher als auf drei Treffer heran. TuS Schutterwald II: Knuth, Schnebelt; Schulz 5, Schulz 1, Junker 1, Zind, A. Spinner 1, Weißer 3, M. Spinner, Behmann 2, Jochheim, Strosack 3, Huck 1, Urban 4. TuS Schuttern: Silberer, J. Eble; Krug 1/1, Kopf 10/2, Michel 3, Beck, Lischke, Nienstedt 2, Dittrich, N. Eble 8, Wendlinger 1, Gündogdu 2. (tom). SG Hornberg/Lauterbach – SV Schutterzell 29:24 (12:13). Im Verfolgerduell Zweiter gegen Dritter behielten die Hausherren nach einer späten Steigerung im zweiten Abschnitt die Oberhand. Das Ergebnis fiel insgesamt zu hoch aus. Schutterzell weist im Vergleich beider Teams bei nun zwei Punkten Rückstand zudem noch eine Partie weniger auf.

Die Gäste waren in den ersten 30 Minuten die aktivere Mannschaft. Nach dem Seitenwechsel waren es die Gäste, die besser aus den Startblöcken kamen. Schnelle, schnörkellose Anspiele, Ausnutzen des Überzahlspiels, dazu ein verworfener SG-Siebenmeter – beim 16:21 (45.) schien sich der Riedverein auf einem guten Weg zu befinden. Doch dann stotterte der Motor, Hornberg/Lauterbach stellte taktisch um. Ab dem 22:22 (51.) entwickelte sich kurzzeitig die spannendste Phase der gesamten Begegnung. Das blieb bis zum 24:24 (54.) so, ehe auf Schutterzeller Seite der Akku leer und die Konzentration völlig entwichen war. SG Hornberg/Lauterbach: Wöhrle, Ecker; Fabiano 1, Langenbacher 6/3, J. Moosmann 5/1, Molitor 2/1, F. Moosmann 7, Marvin Schaumann 2, Staiger 2, Maximo Schaumann 4, R. Moosmann, Haas. SV Schutterzell: Walter, Schäffer; M. Heitzmann 1, S. Heitzmann 7, Ruf, S. Hügli 2, A. Hügli 1, Kurz 4, Schrempp 7/6, Dieter 2, Müller. (tom). TuS Ottenheim II – TuS Nonnenweier 36:27 (16:13). Mit dem zweiten Saisonsieg – ausgerechnet im Schwanau-Derby – hat sich die Ottenheimer Reserve wieder etwas näher an das untere Mittelfeld herangeschoben.