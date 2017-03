Ortenau TuS Schuttern strauchelt in Alpirsbach

Das Bild veränderte sich nach der Pause ein wenig, als die Gastgeber mit viel Dampf versuchten, die Kontrolle zurückzubekommen. Nonnenweier geriet ins Wanken, wirkte nicht mehr so souverän wie zum Ende der ersten Hälfte. Zwar konnten die Gäste ihren Vorsprung zunächst noch behaupten, doch beim 22:22 (46.) sorgte Schutterzell für den Ausgleich. Es entwickelte sich eine spannende Schlussphase. Marco Kurz und Sebastian Hügli erzielten die Treffer zum 31:29 (59.), brachten ihre Farben damit auf die Siegerstraße. SV Schutterzell: Walter, Schäffer; Eichner, Evermann, S. Heitzmann 15/7, Ruf, S. Hügli 1, A. Hügli 1, Gieringer, Kurz 8, Schrempp 4, Dieter 2, Müller 1. TuS Nonnenweier: Nippes, Schneckenburger; Oberle 15/5, Blancoy, Hatt 2, Holderer 1, Keller, Frenk 2, Häß, Ostermann 2, Stahl 5, Schätzle 1, Dietsche 2. (tom). SG Hornberg/Lauterbach – TuS Ottenheim 31:19 (12:10). Ein schwacher Start in die zweite Halbzeit hat Aufsteiger Ottenheim II beim Tabellenzweiten ein besseres Ergebnis gekostet. In den ersten 30 Minuten zeigte sich der Gast, personell erheblich dezimiert angereist, gleichwertig. Zwar legte die SG in der Anfangsphase vor, doch die Gäste aus dem Ried ließen sich nicht entmutigen.

Nach der Pause verlor der TuS den Faden. Hornberg/Lauterbach legte einen Zwischenspurt ein, schraubte die Führung binnen elf Minuten entscheidend bis auf 20:11 (41.). Von da an war der Rest aus Sicht des Favoriten ein Kinderspiel. Hornberg musste nur noch verwalten. TuS Ottenheim II: Fehrenbach, Bertsch; Wahle 2, Bolz 2, Hannebauer 2, Graf 1, Schnak 4/1, Kadenbach 4, Dames, Hügel 4/1. (seg). TuS Schutterwald II – HSG Ortenau Süd II 33:27 (17:12). Nach zuletzt sieben Siegen in Serie hat es die Reserve der HSG Ortenau Süd mal wieder erwischt. In Schutterwald waren die Volk-Schützlinge nur in der Anfangsphase präsent, als sie eine 3:1-Führung vorlegten. Danach war es dann aber vorbei mit dem Spielfluss der Gäste. Schutterwald übernahm fortan das Kommando, führte nach 17 Minuten mit 11:6. Das HSG-Angriffsspiel wirkte zu unstrukturiert, die Gäste kamen kaum zu klaren Abschlüssen. Dieses Bild setzte sich auch nach der Pause fort. Die Hausherren bauten ihren Vorsprung phasenweise auf zehn Treffer aus. Erst als der Drops gelutscht war, fand die HSG wieder etwas besser in die Partie, mehr als Schadensbegrenzung war an diesem gebrauchten Abend aber nicht zu machen. HSG Ortenau Süd II: Götz; Krieg, S. Betzler 1, Kimmig, Richini 3, Erb 1/1, Kloos 1, Faißt 6/1, Kuhnigk 1, D. Herzog 1, Wacker 8, Wohlschlegel 5, Heim.