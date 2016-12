Ortenau TuS Ottenheim ereilt Hiobsbotschaft

(tom). Oberliga Baden-Württemberg, Damen: TuS Ottenheim – FSG Donzdorf/Geislingen (Sonntag, 17 Uhr). Vor dem letzten Spiel vor der Winterpause könnte die Ottenheimer Ausgangslage weit angenehmer sein. Mit Daniela Ganter fällt eine weitere wichtige Akteurin für die restliche Saison aus. Das ergaben die Untersuchungen, nachdem sich die Spielmacherin am vergangenen Wochenende in Ketsch bei einer unglücklichen Landung das Knie verdrehte. Ein Schlag für Mannschaft und Trainerteam, wie auch Jochen Baumann bestätigte. Ausführlicher wollte er die Thematik nicht behandeln: "Die Situation ist, wie sie ist, schwierig genug. Wir müssen als Kollektiv jetzt versuchen, am Sonntag alle zusammen diese schwere Hürde zu meistern."