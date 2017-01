Ortenau TuS Ottenheim enttäuscht

(tom). Bereits in den ersten 30 Minuten erlebten die Zuschauer in der Rheinauenhalle ein trügerisches Spiel, das aufgrund beidseitig erschreckend hoher Fehlerquote nie Oberliga-Niveau erreichte.

Auf der einen Seite war der TuS offensiv bemüht, ließ aber zu viele Chancen zum Teil kläglich liegen. Was fehlte, waren geordnetes Rückzugsverhalten, eine sortierte, strukturierte Abwehrarbeit und ein klarer Kopf. "Wir sind selbst schuld, dass es am Ende nicht gereicht hat. Wenn du heute 30 Tore erzielst, reicht es wahrscheinlich. Aber das haben wir nicht geschafft", sagte Trainer Jochen Baumann. Schwaikheim war in der Summe nicht besser, spielte aber zumindest phasenweise durchdachter. Die Gastgeberinnen führten in Halbzeit eins mit 8:5 (15.) und 10:7 (19.), bis zur Pause blieb es stets knapp. Hätte Carina Geppert nicht so gut gehalten – Ottenheim hätte auch zurückliegen können.

Nach dem Seitenwechsel blieb der Gast gefährlich. Selbst der Platzverweis von Annika Luckert (42./dritte Zeitstrafe) änderte daran nichts. "Das hat eher dem Gegner in die Karten gespielt, für uns war das weniger gut", so Baumann. Ottenheim blieb weiter vorne, führte 21:19 (48.) und 23:21 (50.), doch individuelle Fehler hielten die TS im Spiel. Ungeschicktes Zweikampfverhalten in der Schlussphase führte dazu, dass sich ein 25:24 (58.) tatsächlich noch zum 25:27 wandelte. "Einige Spielerinnen waren heute nicht da, individuelle Fehler ein Grund für diese unnötige Niederlage. Man muss sich außerdem die Frage stellen, ob das Nachlassen in den Schlussminuten nicht auch eine Frage der Fitness sein könnte. Die Mannschaft ist dazu aufgefordert, sich zu dem Thema selbst zu hinterfragen. Fest steht, dass die Saison eine Grenzerfahrung bleibt. Scheinbar brauchen wir die harte Tour, das Gefühl, uns immer wieder selbst unter Hochdruck setzen zu müssen", so Baumann. TuS Ottenheim: C. Geppert, Joseph; Rheinberger, Makelko 5, V. Karkossa 2, Gehrlein 2, Gruber 6, P. Karkossa 6, Hoppen 1, Schnak 1, Herrmann, Graf 1/1, L. Geppert 1. SF Schwaikheim: Kirsch, Müller; Maric, Pohlen 3, Schwender 1, Erger 2, Luckert 5/2, Kreißig, Stimmler 6/2, J. Eggstein 8, E. Eggstein 1, Gruber 1, Ettingshausen.